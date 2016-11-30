Адвокат "Небесной сотни" рассказал о расследовании по делу избиения студентов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года

"Если мы берем эпизод 30 ноября, то есть начало де-факто силовых акций во время Революции Достоинства, то часть эпизодов уже передана в суд, в частности слушаются два дела, в том числе дело в Шевченковском районном суде в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Попова - это выделенное производство, потому что другие производства события 30 ноября еще дальше находятся на этапе досудебного расследования в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - отметил он.

Справка: разгон студенческого митинга на Майдане Незалежности состоялся 30 ноября 2013 года с целью очистки площади от участников стихийного протеста, известного как Евромайдан.

Протесты начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Протестующие непрерывно находились на Майдане, причем их количество менялось. По состоянию на ночь 30 ноября, когда состоялась акция силовиков, на площади оставалось около 400 протестующих, преимущественно студентов. В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждения со стороны большой части общества (в частности, правозащитников).

События 30 ноября стали переломным моментом в украинском протесте конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовости.