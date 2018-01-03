Адвокат на суді в Грузії проситиме для Саакашвілі виправдального вироку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Адвокат екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Софіо Гоглічідзе, яка захищає екс-президента у справі Гиргвліані у Грузії, буде вимагати для свого підзахисного виправдувального вироку. Сьогодні адвокат у суді виступить із заключним словом, передає УНН з посиланням на Грузия Online.
"Усі докази, які є у справі, дають мені підставу вимагати виправдувального вироку", - заявила С.Гоглічідзе.
Що ж стосується сторони обвинувачення, то за словами прокурора, в справі є всі докази для того, щоб суддя оголосив обвинувальний вирок.
Додамо, під час розмови з журналістами у середу в Києві Міхеіл Саакашвілі заявив, що сьогодні суд у Тбілісі оголошуватиме щодо нього вирок "за надуманими обвинуваченнями".
При цьому, за його словами, відразу після засідання Апеляційного суду, яке перенесли на 11 січня, відбудеться засідання Окружного адмінсуду, "щоб позбавити статусу в Україні, і після вироку Тбіліського суду почати процес екстрадиції в Грузію".
Нагадаємо, 26 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва призначив розгляд по суті адміністративної справи за позовом екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні додаткового захисту на 15 годину 3 січня.