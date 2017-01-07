Адміністрація президента України найняла професійних американських лобістів

Зазначається, що компанія BGR Group колишнього губернатора штату Міссісіпі Хейлі Барбура отримуватиме щомісяця 50 тисяч доларів США принаймні до кінця 2017 року.



Це випливає з документів на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) міністерства юстиції США. Усі фізичні особи та фірми, які виконують замовлення іноземних урядів, повинні повідомляти про такі дії та оприлюднювати дані про клієнтів та контракти. BGR Group подала відповідну інформацію до FARA 1 січня 2017 року. Адреса клієнта у поданій інформації — “Банкова 11, Київ, Україна”.

Мета діяльності компанії — “посилення зв’язків між США та Україною і заохочення американських приватних підприємців інвестувати в Україну”. Наприкінці грудня Барбур та BGR Group домовилися з Україною про “вироблення та імплементацію” стратегії у сферах розвитку бізнесу та урядових зв’язків. Йдеться зокрема і про “організацію зустрічей” з американськими посадовцями.