Администрация президента Украины наняла профессиональных американских лоббистов

Отмечается, что компания BGR Group бывшего губернатора штата Миссисипи Хейли Барбура будет получать ежемесячно 50 тыс долларов США по крайней мере до конца 2017 года.



Это следует из документов на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США. Все физические лица и фирмы, которые выполняют заказы иностранных правительств, должны сообщать о таких действиях и обнародовать данные о клиентах и ​​контрактах. BGR Group подала соответствующую информацию в FARA 1 января 2017. Адрес клиента в представленной информации - "Банковая 11 Киев, Украина".

Цель деятельности компании - "усиление связей между США и Украиной и поощрения американских частных предпринимателей инвестировать в Украину". В конце декабря Барбур и BGR Group договорились с Украиной о "разработке и имплементации" стратегии в сферах развития бизнеса и правительственных связей. Речь идет в том числе и об "организации встреч" с американскими чиновниками.