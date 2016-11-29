А.Яценюк порівняв Президента України із танком
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк порівняв стиль ведення політики Президента України Петра Порошенка із танком. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.
“Послухайте, він розумний хлопець. Але іноді він поводиться як танк, просто йдучи напролом. Однак необхідно пам’ятати, що завжди існує протитанкова ракета”, — зазначив А.Яценюк.
Крім того він назвав прем’єрство під керівництвом П.Порошенка “надзвичайно заплутаним і складним співжиттям”.
Нагадаємо А.Яценюк обіймав посаду Прем’єр-міністра України із 27 листопада 2014 року до 14 квітня 2016 року.