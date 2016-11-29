А.Яценюк сравнил Президента Украины с танком

"Послушайте, он умный парень. Но иногда он ведет себя как танк, просто идя напролом. Однако необходимо помнить, что всегда существует противотанковая ракета ", - отметил Яценюк.

Кроме того, он назвал премьерство под руководством П.Порошенко "чрезвычайно запутанным и сложным сожительством".

Напомним А.Яценюк занимал должность Премьер-министра Украины с 27 ноября 2014 до 14 апреля 2016 года.