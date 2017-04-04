А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Народні депутати продовжать роботу завтра, 5 квітня, о 10.00.
Як повідомляв УНН, 4 квітня Верховна Рада не змогла призначити членів Рахункової палати. Відповідне рішення підтримали лише 211 народних депутатів.
У свою чергу Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав членів бюджетного комітету призначити повторний конкурс стосовно обрання членів Рахункової палати.