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А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

Народні депутати продовжать роботу завтра, 5 квітня, о 10.00.

Як повідомляв УНН, 4 квітня Верховна Рада не змогла призначити членів Рахункової палати. Відповідне рішення підтримали лише 211 народних депутатів.

У свою чергу Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав членів бюджетного комітету призначити повторний конкурс стосовно обрання членів Рахункової палати.

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