А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты продолжат работу завтра, 5 апреля, в 10.00.
Как сообщал УНН, 4 апреля Верховная Рада не смогла назначить членов Счетной палаты. Соответствующее решение поддержали только 211 народных депутатов.
В свою очередь Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал членов бюджетного комитета назначить повторный конкурс по избранию членов Счетной палаты.