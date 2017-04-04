А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР

Народные депутаты продолжат работу завтра, 5 апреля, в 10.00.

Как сообщал УНН, 4 апреля Верховная Рада не смогла назначить членов Счетной палаты. Соответствующее решение поддержали только 211 народных депутатов.

В свою очередь Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал членов бюджетного комитета назначить повторный конкурс по избранию членов Счетной палаты.