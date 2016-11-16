А.Парубій відкрив засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 349 народних депутатів.
Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути проект постанови про звернення до урядів держав-членів ЄС, Європейського парламенту та Ради ЄС щодо запровадження безвізового режиму для громадян України.
Також серед іншого парламентарі планують визначитися стосовно виходу Верховної Ради України із засновників редакції журналу “Віче” та ратифікувати низку угод.
Крім цього, депутати, зокрема, мають намір змінити межі міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області та вчергове спробують перейменувати місто Мукачеве.