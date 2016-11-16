А.Парубий открыл заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 349 народных депутатов.
Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть проект постановления об обращении к правительствам государств-членов ЕС, Европейскому парламенту и Совету ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины.
Также, среди прочего парламентарии планируют определиться относительно выхода Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече" и ратифицировать ряд соглашений.
Кроме этого, депутаты, в частности, намерены изменить границы города Горловка и Бахмутского района Донецкой области и в очередной раз попытаются переименовать город Мукачево.