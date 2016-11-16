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15 марта, 19:03 • 109178 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149665 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127128 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120407 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106913 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102467 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97080 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127116 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Парубий открыл заседание ВР

А.Парубий открыл заседание ВР

Киев • УНН

 • 8587 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 349 народных депутатов.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть проект постановления об обращении к правительствам государств-членов ЕС, Европейскому парламенту и Совету ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины.

Также, среди прочего парламентарии планируют определиться относительно выхода Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече" и ратифицировать ряд соглашений.

Кроме этого, депутаты, в частности, намерены изменить границы города Горловка и Бахмутского района Донецкой области и в очередной раз попытаются переименовать город Мукачево.

 

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