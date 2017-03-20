А.Парубій пояснив, чому не зареєстрували законопроект про відставку прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Апарат Верховної Ради не зареєстрував законопроект про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана через те, що законопроект суперечить законодавству. Про це в ході засідання погоджувальної ради заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Перед засіданням погоджувальної ради була зустріч фракцій і апарату (ВР – ред.) і мені, власне дали довідку. Я хочу наголосити шановним колегам народним депутатам, в 2015 році ВР цього скликання прийняла закон про КМУ, в якому чітко врегулювала взаємовідносини між ВР і КМУ", - заявив А.Парубій.
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За його словами, документ передбачає, що ВР може звільнити члена КМУ, крім прем’єр-міністра України і передбачає механізм для цього.
"Або за пропозицією Президента України, або 150 народних депутатів України (мають зібрати підписи – ред. Для звільнення міністрів)", - сказав А.Парубій.
Він зазначив, що у питанні звільнення членів Уряду буде опиратися виключно на правові підстави.
"Коли дехто говорить, що немає значення, які законопроекти зареєстровані – ні, апарат має опиратись на закон. Тому я сьогодні питав, якщо буде поданий закон про відміну сили тяжіння, ми що маємо його зареєструвати і перетворювати парламент…вибачте дискредитовуючи його до самого кінця?", - сказав А.Парубій.