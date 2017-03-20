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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117478 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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11 марта, 14:39 • 129071 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124293 просмотра

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А.Парубий объяснил, почему не зарегистрировали законопроект об отставке премьера

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Аппарат Верховной Рады не зарегистрировал законопроект об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана из-за того, что законопроект противоречит законодательству. Об этом в ходе заседания согласительного совета заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Перед заседанием согласительного совета была встреча фракций и аппарата (ВР – ред.) и мне, собственно дали справку. Я хочу подчеркнуть уважаемым коллегам народным депутатам, в 2015 году ВР этого созыва приняла закон о КМУ, в котором четко урегулировала взаимоотношения между ВР и КМУ", - заявил А.Парубий.

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По его словам, документ предусматривает, что ВР может уволить члена КМУ, кроме премьер-министра Украины и предусматривает механизм для этого.

"Или по предложению Президента Украины или 150 народных депутатов Украины (должны собрать подписи - ред. Для освобождения министров)", - сказал А.Парубий.

Он отметил, что в вопросе освобождения членов Правительства будет опираться исключительно на правовые основания.

"Когда некоторые говорят, что не имеет значения, какие законопроекты зарегистрированы - нет, аппарат должен опираться на закон. Поэтому я сегодня спрашивал, если будет подан закон об отмене силы тяжести, мы что должны его зарегистрировать и превращать парламент ... простите дискредитируя его до самого конца ? ", - сказал А.Парубий.

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