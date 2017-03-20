А.Парубий объяснил, почему не зарегистрировали законопроект об отставке премьера

"Перед заседанием согласительного совета была встреча фракций и аппарата (ВР – ред.) и мне, собственно дали справку. Я хочу подчеркнуть уважаемым коллегам народным депутатам, в 2015 году ВР этого созыва приняла закон о КМУ, в котором четко урегулировала взаимоотношения между ВР и КМУ", - заявил А.Парубий.

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По его словам, документ предусматривает, что ВР может уволить члена КМУ, кроме премьер-министра Украины и предусматривает механизм для этого.

"Или по предложению Президента Украины или 150 народных депутатов Украины (должны собрать подписи - ред. Для освобождения министров)", - сказал А.Парубий.

Он отметил, что в вопросе освобождения членов Правительства будет опираться исключительно на правовые основания.

"Когда некоторые говорят, что не имеет значения, какие законопроекты зарегистрированы - нет, аппарат должен опираться на закон. Поэтому я сегодня спрашивал, если будет подан закон об отмене силы тяжести, мы что должны его зарегистрировать и превращать парламент ... простите дискредитируя его до самого конца ? ", - сказал А.Парубий.