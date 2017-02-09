А.Парубій доручив регламентному комітету розібратися з бійкою нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив регламентному комітету розібратися в інциденті між народними депутатами Іваном Мельничуком та Сергієм Лещенком та вжити заходів відповідно до регламенту. Про це він заявив під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
“Доручаю Регламентному комітету розібратися в інциденті та вжити заходів, передбачених Регламентом”, — зазначив він.
Він засудив бійки у парламенті зазначивши, що це заважає розгляду важливих законопроектів.
Як повідомляв УНН, під час засідання Верховної Ради в сесійній залі влаштували штовханину два народні депутати - Іван Мельничук і Сергій Лещенко. Внаслідок сутички нардепу С.Лещенку відірвали рукав у піджаку.