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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Парубий поручил регламентному комитету разобраться с дракой нардепов

Киев • УНН

 • 6969 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил регламентному комитету разобраться в инциденте между народными депутатами Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко и принять меры в соответствии с регламентом. Об этом он заявил во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

А.Парубий поручил регламентному комитету разобраться с дракой нардепов

"Поручаю Регламентному комитету разобраться в инциденте и принять меры, предусмотренные Регламентом", - отметил он.

Он осудил драки в парламенте отметив, что это мешает рассмотрению важных законопроектов.

Как сообщал УНН, во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку в два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате столкновения нардепу С.Лещенко оторвали рукав в пиджаке.

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