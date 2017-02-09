А.Парубий поручил регламентному комитету разобраться с дракой нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил регламентному комитету разобраться в инциденте между народными депутатами Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко и принять меры в соответствии с регламентом. Об этом он заявил во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
"Поручаю Регламентному комитету разобраться в инциденте и принять меры, предусмотренные Регламентом", - отметил он.
Он осудил драки в парламенте отметив, что это мешает рассмотрению важных законопроектов.
Как сообщал УНН, во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку в два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате столкновения нардепу С.Лещенко оторвали рукав в пиджаке.