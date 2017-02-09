А.Парубий поручил регламентному комитету разобраться с дракой нардепов

"Поручаю Регламентному комитету разобраться в инциденте и принять меры, предусмотренные Регламентом", - отметил он.

Он осудил драки в парламенте отметив, что это мешает рассмотрению важных законопроектов.

Как сообщал УНН, во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку в два народных депутата - Иван Мельничук и Сергей Лещенко. В результате столкновения нардепу С.Лещенко оторвали рукав в пиджаке.