А.Меркель: сподіваємося, що матч “Боруссія” - “Монако” буде мирним

“Ми сподіваємося, що це буде мирна і хороша гра”, - зазначила А.Меркель.

Раніше генпрокуратура ФРН оголосила про затримання одного з підозрюваних у нападі на автобус футбольного клубу “Боруссія” (Дортмунд).

Нагадаємо, в результаті вибуху постраждав захисник команди Марк Бартра. Футболіста госпіталізували.