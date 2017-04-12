А.Меркель: сподіваємося, що матч “Боруссія” - “Монако” буде мирним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель поділилася очікуваннями щодо матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів “Боруссія” — “Монако” і висловила сподівання, що він буде мирним, передає УНН із посиланням на Bild.

“Ми сподіваємося, що це буде мирна і хороша гра”, - зазначила А.Меркель.

Раніше генпрокуратура ФРН оголосила про затримання одного з підозрюваних у нападі на автобус футбольного клубу “Боруссія” (Дортмунд).

Нагадаємо, в результаті вибуху постраждав захисник команди Марк Бартра. Футболіста госпіталізували.

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