А.Меркель: сподіваємося, що матч “Боруссія” - “Монако” буде мирним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель поділилася очікуваннями щодо матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів “Боруссія” — “Монако” і висловила сподівання, що він буде мирним, передає УНН із посиланням на Bild.
“Ми сподіваємося, що це буде мирна і хороша гра”, - зазначила А.Меркель.
Раніше генпрокуратура ФРН оголосила про затримання одного з підозрюваних у нападі на автобус футбольного клубу “Боруссія” (Дортмунд).
Нагадаємо, в результаті вибуху постраждав захисник команди Марк Бартра. Футболіста госпіталізували.