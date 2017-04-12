А.Меркель: надеемся, что матч "Боруссия" - "Монако" будет мирным

"Мы надеемся, что это будет мирная и хорошая игра", - отметила А.Меркель.

Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд).

Напомним, в результате взрыва пострадал защитник команды Бартра. Футболиста госпитализировали.