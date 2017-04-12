А.Меркель: надеемся, что матч "Боруссия" - "Монако" будет мирным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поделилась ожиданиями относительно матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" и выразила надежду, что он будет мирным, передает УНН со ссылкой на Bild.
"Мы надеемся, что это будет мирная и хорошая игра", - отметила А.Меркель.
Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила о задержании одного из подозреваемых в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд).
Напомним, в результате взрыва пострадал защитник команды Бартра. Футболиста госпитализировали.