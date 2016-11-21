А.Меркель підтвердила безвіз для України після узгодження ЄС механізму його призупинення

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що безвізовий режим для України запрацює після затвердження Євросоюзом механізму його призупинення. Про це вона сказала під час телефонної розмови з Президентом Петром Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.