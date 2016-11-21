А.Меркель підтвердила безвіз для України після узгодження ЄС механізму його призупинення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що безвізовий режим для України запрацює після затвердження Євросоюзом механізму його призупинення. Про це вона сказала під час телефонної розмови з Президентом Петром Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Окрему увагу співрозмовники приділили питанню надання безвізового режиму українським громадянам. Канцлер ФРН підтвердила, що безвізовий режим запрацює одразу після узгодження всередині ЄС так званого механізму призупинення”, — сказано у повідомленні.