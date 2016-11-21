А.Меркель подтвердила безвиз для Украины после согласования ЕС механизма его приостановления

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что безвизовый режим для Украины заработает после утверждения Евросоюзом механизма его приостановления. Об этом она сказала во время телефонного разговора с Президентом Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.