А.Меркель подтвердила безвиз для Украины после согласования ЕС механизма его приостановления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что безвизовый режим для Украины заработает после утверждения Евросоюзом механизма его приостановления. Об этом она сказала во время телефонного разговора с Президентом Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Особое внимание собеседники уделили вопросу предоставления безвизового режима украинским гражданам. Канцлер ФРГ подтвердила, что безвизовый режим заработает сразу после согласования внутри ЕС так называемого механизма приостановления", - сказано в сообщении.