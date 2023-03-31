87 мільйонів американців перебувають під попередженням про руйнівну погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У п'ятницю Центр прогнозування штормів Національної метеорологічної служби США повідомив, що для деяких районів Середнього Заходу та Середнього Півдня було випущено рідкісне попередження «високого ризику» рівня 5 із 5. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Райони високого ризику включають частини південного сходу Айови, північного заходу Іллінойсу та північного сходу Міссурі, а також такі місця, як Давенпорт, Айова та Айова-Сіті. Друга область знаходиться на південь і включає частини східного Арканзасу, північної частини Міссісіпі та південно-західної частини Теннессі. Мемфіс, штат Теннессі, входить до зони високого ризику.
«Умови довкілля швидко стають сприятливими для підтримки потенціалу численних сильних та потенційно небезпечних торнадо», — йдеться у повідомленні центру.
Окрім того, очікується, що з полудня п'ятниці в деяких центральних та південних штатах пройдуть сильні шторми, що принесе загрозу кількох сильних торнадо, сильного граду та руйнівних вітрів 87 мільйонам людей у 21 штаті.
Попередження про торнадо було випущено для 15 мільйонів людей, що простягаються від південного Арканзасу до північної Айови і в деяких частинах північно-східного Техасу, північно-західної Луїзіани та крайнього півдня Оклахоми.
Деякі торнадо можуть сягнути рівня EF-3 або вище, що означає, що швидкість вітру у них буде не менше 200 км на годину.
Додамо
Минулого тижня нічне торнадо зрівняло із землею майже всю громаду Роллінг-Форк, штат Міссісіпі, де максимальна швидкість вітру оцінювалася в 273 км на годину. Загалом щонайменше 26 людей загинули і десятки зазнали поранень, коли потужна штормова система пройшла південним сходом США.