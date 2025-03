71-й Берлінський кінофестиваль "Берлінале" оголосив переможців

Деталі

Головну нагороду, “Золотого ведмедя” отримала картина румунського режисера Раду Жуде “Невдалий секс, або Божевільне порно”. Як пишуть німецькі кінокритики, “це божевільне кіно ставить під сумнів політику, етику і отримує за цю сміливість “Золотого ведмедя”.

“Невдалий секс, або Божевільне порно”, на думку ряду кінокритиків — найбільш екстремальний, хуліганський, політичний і радикальний фільм програми. Нинішня перемога — найзначніша в кар’єрі цього нетипового румунського режисера-експериментатора.

Гран-прі — друге місце в берлінській ієрархії — отримало “Колесо фортуни і фантазії” японця Рюсуке Хамагуті. Третє місце — Приз журі — дісталося документальному фільму німкені Марії Шпет “Пан Бахман і його клас”. Монументальне спостереження за життям одного шкільного класу в містечку Штадталлендорф — неупереджений і виразний портрет сучасної Європи.

Німеччина удостоїлася ще однієї нагороди: приз за акторську гру (поділ на “чоловічі” і “жіночі” з цього року прибрали з регламенту, тепер нагороди діляться на “головну роль” і “роль другого плану”) був присуджений німкені Марен Еггерт.

Другий акторський приз дістався Ліллі Кіцлінгер з новаторської мікробюджетної картини угорця Бенса Флігауфа “Ліс — Я бачу тебе всюди”.

За “художній внесок” нагороджений режисер монтажу Джебран Асуад за роботу над мексиканським “Поліцейським фільмом”, а кращим режисером проголошений угорський дебютант Денеш Надь за картину “Природне світло”.

The Golden Bear for Best Film goes to “Bad Luck Banging or Loony Porn” (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc), directed by Radu Jude and produced by Ada Solomon. #Berlinale



Watch the official trailer here: https://t.co/OxLKA5mUl1 pic.twitter.com/LMHR4GOd9x

— Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

Maren Eggert expresses her joy at receiving the Silver Bear for Best Leading Performance for her role in “I’m Your Man” (Ich bin dein Mensch). #Berlinale

“I wish to express my solidarity with all artists who are in a crisis because of Covid.” pic.twitter.com/BbZqarplAn

— Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

A very expletive-laden reaction from 20-year-old Lilla Kizlinger, who just won the Silver Bear for Best Supporting Performance. Congratulations! #Berlinale pic.twitter.com/LbiLW38wT8

— Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

Контекст

Фестиваль, незважаючи на COVID-19, відбувся, але без червоних доріжок і зірок в лімузинах. З 1 по 5 березня пройшов онлайн-форум представників кіноіндустрії та кіноринок. Саме урочисте вручення “ведмедів” відбудеться набагато пізніше — після того, як фільми покажуть широкій публіці. Покази заплановані з 9 по 20 червня — в тому випадку, якщо це буде можливо з точки зору епідеміологічної ситуації.