5 березня: яке свято сьогодні

Свята

Нехай Всесвітній день подяки співробітникам і неофіційне свято, але по всьому світу він знаходить все більше прихильників. Його придумав Боб Нельсон, один з членів Ради засновників асоціації Recognition Professionals International, "щоб привернути увагу всіх роботодавців у всіх галузях до визнання заслуг своїх співробітників". День вперше з'явився у календарі в 1995 році.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день енергоефективності - покликаний підвищити нашу обізнаність про раціональне використання енергоресурсів.

Церковні свята

Православні сьогодні вшановують Преподобного Лева, єпископа Катанського, Преподобного Агафона, чудотворця Печерського, Преподобномученика Корнилія Псково-Печерського, Преподобного Агафона, єпископа Римського, Благовірного князя Ярослава Мудрого.

Іменини

Іменини сьогодні, 5 березня, святкують Антон, Опанас, Варлаам, Василь, Давид, Іван, Ігнатій, Корнилій, Лев, Лука, Микола, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав.