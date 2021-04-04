4 квітня: Сьогодні Всесвітній день бродячих тварин, моркви та вітаміну С

ukru
19:01 • 9893 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 103670 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133260 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113049 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130511 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145827 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167288 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199492 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307728 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192684 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122619 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131408 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144604 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157309 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123809 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111168 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307728 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242738 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336507 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60060 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108967 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109874 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106920 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120292 перегляди
Актуальне
4 квітня: Сьогодні Всесвітній день бродячих тварин, моркви та вітаміну С

4 квітня: Сьогодні Всесвітній день бродячих тварин, моркви та вітаміну С

Київ • УНН

 • 64826 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У цей день, 4 квітня, у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням, Всесвітній день моркви, Міжнародний день бродячих тварин, День вітаміну С.  Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Генеральна Асамблея ООН визначила, що 4 квітня кожного року буде відзначатись Міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги з протимінної діяльності. Його метою є підвищення обізнаності про небезпеку мін та вибухонебезпечних залишків війни та сприяння їх знищенню. День просвіти з питань мінної небезпеки також має сприяти розвитку національних спроможностей із протимінної діяльності в країнах, де міни та вибухонебезпечних залишки війни становлять серйозну загрозу безпеці, здоров’ю та життю цивільного населення.

За даними товариства Червоного Хреста України, наша держава належить до найбільш постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів регіонів світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ: через міни на Донбасі 42 дитини загинули, ще 144 - поранені

У свою чергу, 4 квітня відзначається дуже смачне та корисне свято для всіх поціновувачів свіжих овочів, яке називається Всесвітнім днем моркви. Випити морквяного соку, скуштувати морквяний пиріг, чи просто похрумтіти соковитий коренеплід – в цей день можна робити будь-які морквяні страви, адже цей овоч не тільки надзвичайно смачний, він є джерелом великої кількості вітамінів та мікроелементів.

Якщо ви ще не чули про Всесвітній день моркви, то це зовсім не дивно, адже свято відносно нове і було запроваджене у 2003 році.

Крім того, 4 квітня відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. Його було започатковано Міжнародним товариством захисту прав тварин (ISAR) з метою привернення уваги громадськості до проблем бродячих тварин.

Проблема безпритульних тварин знайома кожному великому місту, де гостро стоїть питання будівництва притулків для бездомних тварин. Покинуті та загублені собаки і кішки, а також ті тварини, що народилися на вулицях є основним джерелом походження безпритульних тварин. Для цих тварин навколишній світ повний небезпек і загроз, тому середня тривалість їхнього життя невелика. Крім того, вони становлять реальну загрозу для здоров’я людей, так як переносять вірусні хвороби. Майже 95% випадків сказу у людей пов’язано з укусами собак. 

Сьогодні, зокрема, відзначають День вітаміну С. Будь-яка хвороба підвищує потребу організму у вітаміні С. Його нестача призводить до хворобливого стану, який проявляється підвищеною стомлюваністю, кровоточивістю ясен та зниженим опором організму до різноманітних захворювань.

Вітамін С – це водорозчинний вітамін, який виконує безліч функцій в організмі, серед яких:

  • Підтримка здорового вигляду шкіри.
  • Сприяння зниженню тиску.
  • Поліпшення засвоєння заліза.
  • Захист мислення та пам'яті під час старіння.
  • Зміцнення імунітету.

Вітамін С – допоміжна терапія при різноманітних захворюваннях, проте він не може бути замінником ліків, адже не має лікувальної властивості.

Ягоди, фрукти, овочі – основні джерела цього вітаміну. У великій кількості вітамін С (аскорбінова кислота) міститься в качанній капусті, зеленій цибулі, щавлі, смородині, шипшині, суницях, пізніх сортах яблук, мандаринах, апельсинах, лимонах. В овочах (картоплі, ріпі, помідорах, редисці тощо) вітаміну С міститься менше.

Релігійні свята 

За релігійним календарем сьогодні 4 квітня віряни вшановують пам'ять святого Василя, пресвітера Анкірського, який жив в IV столітті на території Малої Азії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василь теплий, Василь парник, Василь Крапельник, Василь соняшник.

Іменини

У неділю, 4 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Василина, Дар’я, Дросіда, Ісаакій, Каллініком, Мамант, Таїсія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами