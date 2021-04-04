4 квітня: Сьогодні Всесвітній день бродячих тварин, моркви та вітаміну С

Свята

Генеральна Асамблея ООН визначила, що 4 квітня кожного року буде відзначатись Міжнародним днем просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги з протимінної діяльності. Його метою є підвищення обізнаності про небезпеку мін та вибухонебезпечних залишків війни та сприяння їх знищенню. День просвіти з питань мінної небезпеки також має сприяти розвитку національних спроможностей із протимінної діяльності в країнах, де міни та вибухонебезпечних залишки війни становлять серйозну загрозу безпеці, здоров’ю та життю цивільного населення.

За даними товариства Червоного Хреста України, наша держава належить до найбільш постраждалих від мін та вибухонебезпечних предметів регіонів світу.

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У свою чергу, 4 квітня відзначається дуже смачне та корисне свято для всіх поціновувачів свіжих овочів, яке називається Всесвітнім днем моркви. Випити морквяного соку, скуштувати морквяний пиріг, чи просто похрумтіти соковитий коренеплід – в цей день можна робити будь-які морквяні страви, адже цей овоч не тільки надзвичайно смачний, він є джерелом великої кількості вітамінів та мікроелементів.

Якщо ви ще не чули про Всесвітній день моркви, то це зовсім не дивно, адже свято відносно нове і було запроваджене у 2003 році.

Крім того, 4 квітня відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. Його було започатковано Міжнародним товариством захисту прав тварин (ISAR) з метою привернення уваги громадськості до проблем бродячих тварин.

Проблема безпритульних тварин знайома кожному великому місту, де гостро стоїть питання будівництва притулків для бездомних тварин. Покинуті та загублені собаки і кішки, а також ті тварини, що народилися на вулицях є основним джерелом походження безпритульних тварин. Для цих тварин навколишній світ повний небезпек і загроз, тому середня тривалість їхнього життя невелика. Крім того, вони становлять реальну загрозу для здоров’я людей, так як переносять вірусні хвороби. Майже 95% випадків сказу у людей пов’язано з укусами собак.

Сьогодні, зокрема, відзначають День вітаміну С. Будь-яка хвороба підвищує потребу організму у вітаміні С. Його нестача призводить до хворобливого стану, який проявляється підвищеною стомлюваністю, кровоточивістю ясен та зниженим опором організму до різноманітних захворювань.

Вітамін С – це водорозчинний вітамін, який виконує безліч функцій в організмі, серед яких:



Підтримка здорового вигляду шкіри.



Сприяння зниженню тиску.



Поліпшення засвоєння заліза.



Захист мислення та пам'яті під час старіння.



Зміцнення імунітету.



Вітамін С – допоміжна терапія при різноманітних захворюваннях, проте він не може бути замінником ліків, адже не має лікувальної властивості.

Ягоди, фрукти, овочі – основні джерела цього вітаміну. У великій кількості вітамін С (аскорбінова кислота) міститься в качанній капусті, зеленій цибулі, щавлі, смородині, шипшині, суницях, пізніх сортах яблук, мандаринах, апельсинах, лимонах. В овочах (картоплі, ріпі, помідорах, редисці тощо) вітаміну С міститься менше.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 4 квітня віряни вшановують пам'ять святого Василя, пресвітера Анкірського, який жив в IV столітті на території Малої Азії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василь теплий, Василь парник, Василь Крапельник, Василь соняшник.

Іменини

У неділю, 4 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Аглаїда, Аполлінарія, Василь, Василина, Дар’я, Дросіда, Ісаакій, Каллініком, Мамант, Таїсія.