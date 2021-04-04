4 апреля: Международный день бродячих животных, моркови и витамина С

Праздники

Генеральная Ассамблея ООН определила, что 4 апреля каждого года будет отмечаться Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи по противоминной деятельности. Его целью является повышение осведомленности об опасности мин и взрывоопасных остатков войны и содействие их уничтожению. День просвещения по вопросам минной опасности также способствовать развитию национальных возможностей по противоминной деятельности в странах, где мины и взрывоопасных остатки войны представляют серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения.

По данным общества Красного Креста Украины, наше государство относится к наиболее пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов регионов мира.

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В свою очередь, 4 апреля отмечается очень вкусный и полезный праздник для всех ценителей свежих овощей, который называется Всемирным днем моркови. Выпить морковного сока, попробовать морковный пирог, или просто похрустеть сочный корнеплод - в этот стоит день делать любые морковные блюда, ведь этот овощ не только чрезвычайно вкусный, он является источником большого количества витаминов и микроэлементов.

Если вы еще не слышали о Всемирном дне моркови, то это совсем не удивительно, ведь праздник относительно новый и был введено в 2003 году.

Кроме того, 4 апреля отмечают Международный день бездомных животных. Он был основан Международным обществом защиты прав животных (ISAR) с целью привлечения внимания общественности к проблемам бродячих животных.

Проблема бездомных животных знакома каждому крупному городу, где остро стоит вопрос строительства приютов для бездомных животных. Брошенные и потерянные собаки и кошки, а также те животные, родившиеся на улицах является основным источником происхождения бездомных животных. Для этих животных окружающий мир полон опасностей и угроз, поэтому средняя продолжительность их жизни невелика. Кроме того, они представляют реальную угрозу для здоровья людей, так как переносят вирусные болезни. Почти 95% случаев бешенства у людей связано с укусами собак.

Сегодня, в частности, отмечают День витамина С. Любая болезнь повышает потребность организма в витамине С. Его нехватка приводит к болезненному состоянию, которое проявляется повышенной утомляемостью, кровоточивостью десен и пониженным сопротивлением организма к различным заболеваниям.

Витамин С - это водорастворимый витамин, который выполняет множество функций в организме, среди которых:



Поддержка здорового вида кожи.



Содействие снижению давления.



Улучшения усвоения железа.



Защита мышления и памяти при старении.



Укрепление иммунитета.



Витамин С - вспомогательная терапия при различных заболеваниях, однако он не может быть заменителем лекарств, ведь не имеет лечебного свойства.

Ягоды, фрукты, овощи - основные источники этого витамина. В большом количестве витамин С (аскорбиновая кислота) содержится в качания капусте, зеленом луке, щавеле, смородине, шиповнике, землянике, поздних сортах яблок, мандаринах, апельсинах, лимонах. В овощах (картофеля, репы, помидорах, редисе и т.д.) витамина С содержится меньше.

Религиозные праздники

По религиозному календарю сегодня 4 апреля верующие отмечают день святого Василия, пресвитера Анкирского, который жил в IV веке на территории Малой Азии. В народном календаре эта дата получила такие названия: Василий теплый, Василий парник, Василий Капельник, Василий подсолнечник.

Именины

В воскресенье, 4 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Дросида, Исаакий, Каллиником, Мамант, Таисия.