35 авіаударів за добу: росіяни активізували бойову авіацію на Таврійському напрямку
Київ • УНН
На Таврійському напрямку українські сили знищили два російські "Гради" та "Бук-М1" в результаті 26 бойових зіткнень та 823 артилерійських пострілів з боку Росії, що призвело до загальних втрат 357 осіб особового складу та 50 одиниць військової техніки.
В операційній зоні ОСУВ Таврія росіяни провели 26 бойових зіткнень та здійснив 823 артобстріли. Про це заявив бригадний генерал та Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
За його словами, окупаційні війська зменшили кількість бойових зіткнень, але натомість активізували бойову авіацію. За минулу добу було зафіксовано 35 російських авіаударів.
Наші воїни знищили дві російські РСЗВ БМ-21 "Град" та зенітний ракетний комплекс "Бук-М1"
Ще плюс 810: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів02.01.24, 08:33 • 59093 перегляди
Доповнення
Командувач підкреслив, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
Загальні втрати противника минулої доби склали 357 осіб та 50 одиниць військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 20 БпЛА, 10 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Знищили 3 склади боєприпасів та 2 інших важливих об'єкти ворога
Нагадаємо
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.