3200 поправок до проекту бюджету на 2022 рік. Голова комітету назвав ключові правки

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"Робоча група комітету з питань бюджету розпочала розгляд правок до законопроекту 6000. Сьогодні і завтра (12 і 13 жовтня - ред.) протягом дня депутати розглядатимуть їх по порядку і формуватимуть рекомендації для рішення комітету. У понеділок комітет розгляне поправки до закону і сформує рекомендації для Верховної Ради. Усього правок подано близько 3200, вагома їх частина стосується дотацій і субвенцій місцевим бюджетам", - розповів Аристов.

Контекст

Нагадаємо, презентація Бюджету-2022 відбулася під гаслом "Інвестиції в людину, країну, майбутнє". Українцям пропонують "бюджет розвитку", а не "бюджет проїдання".

Уряд зробив акцент на соціальній спрямованості і, зокрема, у пріоритетному порядку планує залучати ресурси на забезпечення якісного рівня медицини - зростання зарплат лікарів у 1,6 раза. Забезпечення виплати стипендій для 190 тисяч студентів - додаткові витрати бюджетів у 1,1 млрд гривень.

5,95% ВВП планують направити на сектор оборони і безпеки. А на розвиток інфраструктури буде направлено майже 10 млрд грн додатково в порівнянні з поточним роком.