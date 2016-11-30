30 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями

“Вночі в Карпатському реґіоні, більшості центральних і Харківській областях, вдень у західних, Житомирській та Київській областях невеликий сніг. На решті території без опадів. На дорогах країни, крім південних та більшості східних областей, ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний, вдень з переходом на Правобережжі на південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 0-5° морозу.