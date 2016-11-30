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30 ноября в Украине будет облачно с прояснениями

Киев • УНН

 • 7359 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

30 ноября в Украине будет облачно с прояснениями

"Ночью в Карпатском регионе, большинстве центральных и Харьковской областях, днем ​​в западных, Житомирской и Киевской областях небольшой снег. На остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме южных и большинстве восточных областей, гололедица ", - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный, днем ​​с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м / с, в западных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура днем ​​0-5 ° мороза.

Украинские Национальные Новости

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