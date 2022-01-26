26 січня – Міжнародний день митника

Міжнародний день митника

Цього дня працівники митної служби проводять розрахунки, підбивають підсумки роботи за минулий рік і складають нові плани на наступний.

Дату святкування обрали не випадково. 26 січня 1953 року у Брюсселі відбулася перша конференція, присвячена Раді митного співробітництва. Організацію було створено роком раніше згідно спеціальної конвенції. На першій конференції були представники з 17 країн Європи. 27 січня затвердили конвенцію про співпрацю митних служб.

З 1983 року День митника почали святкувати регулярно.

1994 року рада митного співробітництва дістала нову назву – Всесвітня митна організація.

Україна входить до складу Всесвітньої митної організації та приєдналася до святкування свята 1992 року.

День працівника контрольно-ревізійної служби України

Цього дня в Україні своє професійне свято кожного року святкують ревізори та аудитори.

У 1993 році було підписано Закон «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

Як один з органів виконавчої влади Державно контрольно-ревізійна служба контролює бухгалтерську документацію, фінансовий облік та звіти у державних організаціях України. ДКРС слідкує також за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів. Послуги працівників державного підрозділу необхідні передусім органам управління та бюджетним установам для перевірок витрат грошей, що надійшли з української скарбниці.

Всесвітній день екологічної освіти

День було започатковано у 1972 році в Стокгольмі на семінарі ООН. Але саме після проведення Міжнародної конференції щодо довкілля у Белграді 1975 року та видання спеціальної Белградської хартії екоосвіти, урочистість затвердили на офіційному рівні. Традиційно у святкуванні заходу беруть участь усі громадяни європейських країн, виходячи на прибирання дворів та вулиць.

День Австралії

День присвячено колонізації Австралії європейцями. Саме 26 січня 1788 року капітан Філіп із 730 засудженими на кораблі пришвартувався до берегів бухти Сіднея та підняв британський прапор над першою створеною колонією на території Австралії. Найбільше місто Австралії було названо на честь віконта Сіднея, який віддав наказ відправити флот для дослідження нових земель.

День Австралії святкують на державному рівні значення. Уже у XX столітті всі колонії об’єднали та утворили Австралійський Союз, який є і нині. З 1994 року День Австралії стало офіційним державним святом та вихідним днем. Водночас тубільні австралійці вважають 26 січня Днем вторгнення або Днем жалоби.

Єрмилів день або День пам’яті мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських

Єрмилів день нагадує про мученицьку смерть товаришів, яких було засуджено за християнські погляди.

Єрмило служив дияконом у місті Сігнідунум. За свою відкриту християнську позицію його кинули до темниці. Він тривалий час зазнавав тортур. Це не змусило мученика зректися віри Господньої, за що правитель міста, який був затятим язичником, наказав втопити Єрмила в Дунаї. Стратонік, друг Єрмила та наглядач темниці, боявся втратити посаду на службі, тому проповідував християнство таємно від влади. Спостерігаючи на власні очі страждання товариша, він не зміг стримати сліз, чим і видав себе та прийняв мученицьку смерть разом із Єрмилом.

Мощі святих лежать у Софійському храмі Константинополя.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Єрмил, Никифор, Максим, Юхим, Яків, Опанас, Петро.