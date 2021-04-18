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18 квітня: сьогодні відзначають Всесвітній день радіоаматора

18 квітня: сьогодні відзначають Всесвітній день радіоаматора

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У цей день, 18 квітня, у світі відзначають Всесвітній день радіоаматора, Міжнародний день пам'ятників та історичних місць. В Україні відзначають День заснування Товариства Червоного Хреста. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Міжнародний день пам’ятників та історичних місць (International Day for Monuments and Sites) відзначається у світі щорічно 18 квітня. Девізом цього дня стали слова: “Збережемо нашу історичну батьківщину”.

День також відомий під назвою “День всесвітньої спадщини”. Заснування цієї дати відбулось у 1982 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’яток і визначних місць (ICOMOS), створеної при ЮНЕСКО.

Втім, відзначати свято почали лише з 1984 року. Метою цього дня є привернення уваги громадськості до питань захисту і збереження всесвітньої культурної спадщини.

Зокрема, 18 квітня відзначають Всесвітній день радіоаматора (World Amateur Radio Day). В цей день ентузіасти зі всієї планети вмикають свої радіо та вітають один одного в ефірі.

Засновано цей день було 18 квітня 1925 року. Тоді в в Парижі був заснований Міжнародний союз радіоаматорів (International Amateur Radio Union, IARU). Ця подія дала привід щорічно відзначати успіхи і досягнення спільноти. А членами даної організації сьогодні є радіоаматори з більш ніж 150 країн світу.

Окрім зазначених, 18 квітня в Україні відзначається День заснування Товариства Червоного Хреста — найстарішої організації, що демонструє милосердя, гуманізм, допомогу і підтримку.

У жовтні 1992 року президент України підписав Указ про Товариство Червоного Хреста України. Згідно з документом Товариство було визнано єдиним Національним Товариством Червоного Хреста, уповноваженим надавати підтримку органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. Історія Товариства Червоного Хреста України налічує вже понад 100 років.

Наразі Товариство є учасником Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і налічує понад 6,3 мільйона активістів і прихильників.

Релігійні свята

Віряни 18 квітня вшановують пам’ять Феодула читця і преподобну Феодору Солунську. Святі мученики Агафопод і Феодул читець жили в Фессалоніках при правлінні імператорів Діоклетіана і Максиміана (у 284-305 роках) і перебували в церковному причеті. Агафопод був старцем, а Феодул був юний. Вони відрізнялися благочестям і праведним життям. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Федул-вітрогон, Федора-анемона.

Іменини

18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен.

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