18 апреля: сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В этот день, 18 апреля, в мире отмечают Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест. В Украине отмечают День основания Общества Красного Креста. Об этих и другие праздники пишет УНН.