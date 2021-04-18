18 апреля: сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В этот день, 18 апреля, в мире отмечают Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и исторических мест. В Украине отмечают День основания Общества Красного Креста. Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites) отмечается в мире ежегодно 18 апреля. Девизом этого дня стали слова: “Сохраним нашу историческую родину”.
День также известный под названием “День всемирного наследия”. Основание этой даты состоялось в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.
Впрочем, отмечать праздник начали только с 1984 года. Целью этого дня является привлечение внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.
В частности, 18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day). В этот день энтузиасты со всей планеты включают свои радио и приветствуют друг друга в эфире.
Основан этот день 18 апреля 1925 года. Тогда в в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU). Это событие дало повод ежегодно отмечать успехи и достижения сообщества. А членами данной организации сегодня радиолюбители из более чем 150 стран мира.
Кроме указанных, 18 апреля в Украине отмечается День основания Общества Красного Креста — старейшей организации, демонстрирует милосердия, гуманизм, помощь и поддержку.
В октябре 1992 года президент Украины подписал Указ о Общество Красного Креста Украины. Согласно документу Общество было признано единственным Национальным Обществом Красного Креста, уполномоченным оказывать поддержку органам государственной власти в их деятельности в гуманитарной сфере. История Общества Красного Креста Украины насчитывает уже более 100 лет.
Сейчас Общество является участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и насчитывает более 6,3 миллиона активистов и сторонников.
Религиозные праздники
Верующие 18 апреля чтят память Феодула чтеца и преподобной Феодоре Солунского. Святые мученики Агафопод и Федул чтец жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (в 284-305 годах) и находились в церковного причта. Агафопод был старцем, а Федул был юн. Они отличались благочестием и праведной жизнью. В народном календаре эта дата получила такие названия: Федул-ветреник, Федора-ветреница.
Именины
18 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Феодора, Агафья, Феона, Марк, Платон, Юрий, Георгий, Зенон, Семен.