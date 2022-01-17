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17 січня – Міжнародний день канатної дороги

17 січня – Міжнародний день канатної дороги

Київ • УНН

 • 36106 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Сьогодні Міжнародний день канатної дороги, День дитячих винаходів, Міжнародний день наставництва та День шанування Собору 70 святих апостолів, інформує УНН.

Міжнародний день канатної дороги

День присвячено наданню першого патенту на канатну дорогу у 1871 році. Засновником проекту став американець британського походження Ендрю Сміт Голідей, головним інженером – Вільям Еппелшмеймер, а патент на конструкцію оформив Ебнер Даблдей.

Їм знадобилося два роки, щоб побудувати вагони, які чіпляли на удосконалені міцні шахтарські канати за допомогою спеціального механізму. Це було схоже на суміш трамвая та фунікулера. Першими у світі пасажирами канатної дороги, яка називалася Clay Street Hill Railroad, 1 вересня 1873 року стали жителі Сан-Франциско.

Додамо, що найдовша у світі канатна дорога "Хонтхом" у В’єтнамі, вона завдовжки 7900 м і поєднує два острови – Фукуок та Хонтхом. Більша частина маршруту проходить над Південнокитайським морем та серед гір.

День дитячих винаходів

Дату цього дня обрано на честь дня народження американця Бена Франкліна – засновника Штатів, державного діяча, публіциста, науковця та винахідника. Свій найперший винахід – наручні ласти для плавання – Бенджамін створив  у 12 років.

Як зазначили, кожного року приблизно пів мільйона дітей і підлітків розробляють ігри, роботів, техніку, гаджети, модифікують старі та вигадують нові механізми.

До слова, шрифт Брайля, калькулятор, навушники з хутра, пакет з паперу з прямокутним днищем, водні лижі та прапор Аляски колись винайшли діти.

Міжнародний день наставництва

З 2017 року світова спільнота 17 січня святкує Міжнародний день наставництва. Його присвячено дню народження Мухаммеда Алі, легендарного боксера та громадського діяча.

Мета цього свята – сприяння глобальному порозумінню та підтримці наставницького руху в усьому світі.

День шанування Собору 70 святих апостолів

Православні церковники встановили 17 січня як День шанування Собору 70 святих апостолів.

Перед своєю останньою проповіддю у Галілеї Христос обрав 70 апостолів. На відміну від 12 євангелістів, у цих апостолів було тимчасове призначення "вісників". Їхня місія полягала у поширенні інформації щодо приходу Христа. Вони по двоє ходили по містах та проповідували Євангеліє.

Собор 70 апостолів складався з тих, хто бачив чи чув Господа та їх послідовників. Деякі з 70 вісників були учнями апостолів з 12 та супроводжували їх. Серед них послідовники євангеліста Павла – Тимофій, Лука, Тит, святий Марк, учень апостола Іоанна Богослова – святий Прохор. Більшість з них було заарештовано за проповіді, вони померли мученицькою смертю.

Після того, як зійшов Святий Дух, апостоли почали проповідувати по всьому світу. Головна заслуга 70 апостолів – вони започаткували шанування Святої Трійці.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Прохор, Никанор, Климент, Тадей, Тимофій, Юхим, Пилип, Семен, Марк, Степан, Павло, Микола, Олександр, Йосип (Осип), Трохим.

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