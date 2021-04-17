17 квітня: сьогодні День пожежної охорони

Свята

За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я та Всесвітньої федерації гемофілії 17 квітня було проголошене Всесвітнім днем боротьби з гемофілією.

Метою створення та проведення Всесвітнього дня боротьби з гемофілією є привернення уваги світової громадськості, фахівців у сфері охорони здоров’я й медичного персоналу до проблем, з якими щодня стикаються хворі на гемофілію, підвищення їх обізнаності про це захворювання.

Враховуючи вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу боротьби з вогняною стихією, захисту життя і здоров’я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об’єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Указом Президента України від 11 жовтня 2013 року встановлене професійне свято — День пожежної охорони, яке відзначається щорічно 17 квітня.

Працівники пожежної охорони у складних ситуаціях завжди виявляють високі моральні якості, професіоналізм, мужність і героїзм. Щодня пожежники рятують сотні життів, будинків та інших об’єктів від вогню.

Релігійні свята

Православна церква 17 квітня вшановує пам’ять святого Йосипа Піснеписця. Вважалося, що з 17 квітня подає голос цвіркун і починаються журавлинні пісні. Люди виходили з дому, щоб вклонитися прекрасним журавлям, яких вважали борцями зі злом і захисниками від нечисті. Крім того, говорили, що тільки з їхнім прильотом рік остаточно повертається на літо.

Існував звичай, пов’язаний із птахами: щоб спина не боліла, потрібно було, побачивши вперше навесні журавлів, лягти на траву й сім разів перевернутися з боку на бік. На Йосипа ще виходили дивитися, як цвіте вільха. З неї часто робили зруби для колодязя, тому проводили “вільхові оглядини” — шукали відповідне дерево.

Іменини

17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір.