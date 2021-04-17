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17 апреля: сегодня День пожарной охраны

17 апреля: сегодня День пожарной охраны

Киев  •  УНН

 • 50951 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В день, 17 апреля, в мире отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией, День летучей мыши. В Украине отмечают День пожарной охраны. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

По инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации гемофилии 17 апреля было провозглашено Всемирным днем борьбы с гемофилией.

Целью создания и проведения Всемирного дня борьбы с гемофилией является привлечение внимания мировой общественности, специалистов в сфере здравоохранения и медицинского персонала к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются больные гемофилией, повышения их осведомленности об этом заболевании.

Учитывая весомый вклад работников пожарной охраны Украины в дело борьбы с огненной стихией, защиты жизни и здоровья людей, имущества от пожаров, в поддержку инициативы общественных объединений и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Указом Президента Украины от 11 октября 2013 установлено профессиональный праздник — День пожарной охраны, который отмечается ежегодно 17 апреля.

Работники пожарной охраны в сложных ситуациях всегда проявляют высокие моральные качества, профессионализм, мужество и героизм. Ежедневно пожарные спасают сотни жизней, домов и других объектов от огня.

Религиозные праздники

Православная церковь 17 апреля чтит память святого Иосифа песнописца. Считалось, что с 17 апреля подает голос сверчок и начинаются клюквенные песни. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным журавлям, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно возвращается на лето.

Существовал обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела, нужно было, увидев впервые весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок. На Иосифа еще выходили смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили “ольховые смотрины” — искали подходящее дерево.

Именины

17 апреля, именины отмечают владельцы таких имен Георгий, Зосима, Мария, Иосиф, Адриан, Яков, Егор, Юрий, Никита, Федор.

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