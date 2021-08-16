16 серпня: День повітряних зміїв

Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.

За однією з версій, приблизно 3 тисячі років тому першого повітряного змія виготовили в Китаї. Для цього в Піднебесній були всі необхідні матеріали — легка шовкова тканина, міцні мотузки, а також пружний бамбук для каркасу. Спершу китайські літуни були прямокутними, прикрашеними міфологічними зображеннями, а деякі з них оснащувалися спеціальними струнами та свистками, щоб під час польоту видавати звуки, схожі на музику.

Релігійне свято

16 серпня православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Римлянина. Цей православний святий жив в XI-XII століттях. У житії святого, датованого XVI століттям, йдеться, що Антоній був народжений і виховувався в родині православних римлян. Він рано став сиротою і більшу частину спадщини роздав бідним. Частину викинув у море, а сам прийняв чернечий постриг.

Цього дня не можна сваритися, прибирати в хаті, виносити сміття. Говорили, що якщо поприбираєш в будинку, то і в гаманці весь рік буде так само чисто.

У понеділок, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Кузьма, Соломія, Микола.