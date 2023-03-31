14 європарламентарів отримали квитки на перші потяги до українського Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. 14 європейських парламентарів отримали квитки на перші потяги до українського Криму та листи з історіями спротиву на тимчасово окупованому півострові від активістів "Жовтої стрічки". Про це інформує УНН посилаючись на Telegram "Укрзалізниці".
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"28 березня рух громадського спротиву "Жовта стрічка" передав представникам Європейського парламенту квитки на майбутні перші залізничні рейси до деокупованого півострова та листи від українських та кримськотатарських активістів і лідерів думок із розповідями про опір російським окупантам у Криму", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що один з листів, який отримала європарламентарка з Польщі Анна Фотига, написаний провідницею пасажирських вагонів "Укрзалізниці", яка народилась і працювала в Криму. Серед адресаток також голова Європейського парламенту, Роберта Мецола, яка відвідувала Україну саме залізницею, повідомляє компанія.
"Підтримка європарламентарів надзвичайно важлива не лише для українців, а й для киримли (кримських татар), для яких півострів є єдиним домом. Квитки та листи, які отримали європейські парламентарі у Брюсселі, повинні стати потужним голосом кримського опору не лише для дипломатів, а й для звичайних жителів європейських країн", - наголосили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо
У тимчасово окупованих Донецьку та Маріуполі активісти руху "Жовта стрічка" у березні зробили понад 80 графіті, розвісили близько 200 стрічок та 300 плакатів на підтримку України.