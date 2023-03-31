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14 європарламентарів отримали квитки на перші потяги до українського Криму

14 європарламентарів отримали квитки на перші потяги до українського Криму

Київ • УНН

 • 310033 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. 14 європейських парламентарів отримали квитки на перші потяги до українського Криму та листи з історіями спротиву на тимчасово окупованому півострові від активістів "Жовтої стрічки". Про це інформує УНН посилаючись на Telegram "Укрзалізниці".

Цитата

"28 березня рух громадського спротиву "Жовта стрічка" передав представникам Європейського парламенту квитки на майбутні перші залізничні рейси до деокупованого півострова та листи від українських та кримськотатарських активістів і лідерів думок із розповідями про опір російським окупантам у Криму", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що один з листів, який отримала європарламентарка з Польщі Анна Фотига, написаний провідницею пасажирських вагонів "Укрзалізниці", яка народилась і працювала в Криму. Серед адресаток також голова Європейського парламенту, Роберта Мецола, яка відвідувала Україну саме залізницею, повідомляє компанія.

"Підтримка європарламентарів надзвичайно важлива не лише для українців, а й для киримли (кримських татар), для яких півострів є єдиним домом. Квитки та листи, які отримали європейські парламентарі у Брюсселі, повинні стати потужним голосом кримського опору не лише для дипломатів, а й для звичайних жителів європейських країн", - наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо

У тимчасово окупованих Донецьку та Маріуполі активісти руху "Жовта стрічка" у березні зробили понад 80 графіті, розвісили близько 200 стрічок та 300 плакатів на підтримку України.

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