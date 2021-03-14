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14 березня: яке сьогодні свято

14 березня: яке сьогодні свято

Київ • УНН

 • 43852 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня в Україні відзначають День добровольця. Православні християни вшановують пам’ять святої преподобномучениці Євдокії та просять вибачення у Прощену неділю, пише УНН.

 

Свято

День українського добровольця — свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Церковне свято

Православна церква 14 березня вшановує пам’ять святої преподобномучениці Євдокії. Свята преподобномучениця Євдокія була знатною римлянкою, яка жила в чертвертому столітті. У числі дев'яти тисяч християн її взяли в полон війська перського царя Сапора.

Перебуваючи в полоні, святая проповідувала серед перських жінок і багатьох з них звернула в християнство. За це її піддали довготривалим жорстоким катуванням і обезголовили.

Прощена неділя – останній день Масляної та останній день перед Великим постом, коли дозволяється їсти скоромну їжу. В день Світлого Воскресіння Христового всі віряни просять один в одного вибачення – щоб вступити в пост з доброю душею і з чистим серцем зустріти Великдень.

Цієї неділі ввечері здійснюється вечірня і після неї повечір'я, в кінці якого буде Чин прощення: настоятель читає молитву, а потім просить вибачення, то ж саме роблять парафіяни. 

Іменини

14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна.

Прикмети

Звідки дме вітер на Євдокію, звідти він буде дути навесні та влітку.

Якщо на Плющиху вітер з півночі, літо буде добре для бджільництва.

Південний вітер – до дощового літа, північний – до холодного.

Ясна погода – до врожаю пшениці.

Якщо на Євдокію молодий місяць з дощем, то бути мокрому літу.

Сніг в цей день – до врожаю і достатку грибів по осені.

Заметіль 14 березня обіцяє затяжну весну і неврожай.

Якщо курочка з калюжки нап'ється, весна буде рання.

Граки до Євдокії прилетіли – сніг зійде рано, а влітку часто йтимуть дощі.

Якщо у Євдокії вода, то у Єгора весняного (6 травня) трава.

Якщо 14 березня курочка талої води нап'ється, то на Єгорій овечка трави наїсться.

Немає в березні води – немає в травні трави. 

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