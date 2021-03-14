14 марта: какой сегодня праздник

Праздник

День украинского добровольца - праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

День установлен 17 января 2017 Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Церковный праздник

Православная церковь 14 марта чтит память святой преподобномученицы Евдокии. Святая преподобномученица Евдокия была знатной римлянкой, которая жила в чертвертому веке. В числе девяти тысяч христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора.

Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это ее подвергли длительным жестоким пыткам и обезглавили.

Прощеное воскресенье - последний день Масленицы и последний день перед Великим постом, когда разрешается есть скоромную пищу. В день Светлого Воскресения Христова все верующие просят друг у друга прощения - чтобы вступить в пост с доброй душой и с чистым сердцем встретить Пасху.

В это воскресенье вечером совершается вечерня и после нее повечерие, в конце которого будет Чин прощения: настоятель читает молитву, а потом просит прощения, то же самое делают прихожане.

Именины

14 марта, именины отмечают владельцы таких имен: Антонина, Евдокия, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапий, Давид Марьяна.

Приметы

Откуда дует ветер на Евдокию, оттуда он будет дуть весной и летом.

Если на Плющихе ветер с севера, лето будет хорошее для пчеловодства.

Южный ветер - до дождливого лета, северный - к холодному.

Ясная погода - к урожаю пшеницы.

Если на Евдокию молодой месяц с дождем, то быть мокром лету.

Снег в этот день - к урожаю и достатка грибов по осени.

Метель 14 марта обещает затяжную весну и неурожай.

Если курочка с лужицы напьется, весна будет ранняя.

Грачи к Евдокии прилетели - снег сойдет рано, а летом будут часто идти дожди.

Если у Евдокии вода, то у Егора весеннего (6 мая) трава.

Если 14 марта курочка талой воды напьется, то на Егория овечка травы наестся.

Нет в марте воды - нет в мае травы.