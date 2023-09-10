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100 днів керівництва: Кіпер розповів, як отримав пропозицію очолити Одеський регіон

Київ • УНН

 • 453967 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. 31 травня 2023 року Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Олега Кіпера керівником Одеської обласної військової адміністрації. До цього він обіймав посаду керівника столичної прокуратури. В інтерв‘ю «Суспільне» Кіпер розповів, як отримав пропозицію очолити ОВА, і окреслив завдання, які перед ним стоять, передає УНН.

Пропозицію очолити Одеський регіон Кіпер отримав безпосередньо від Президента, у ході зустрічі з ним.

Цитата

“Мене запросили до Президента. Перше питання було: як мої справи. А друге звучало приблизно так: “Ти ж з Одеської області, я думаю вона тобі не чужа”. Я відповів, що так. А він (президент. — ред) каже — “потрібно очолити її”. Для мене це був спочатку шок, адже я з іншої сфери. На що Президент сказав: “Ти ж вмієш управляти? То їдь, такі часи сьогодні, треба посилити регіон”, — згадує Кіпер.

У військовий час подібні пропозиції від Президента не розглядають — їх виконують, наголосив Кіпер, тож довгих сумнівів не було.

За словами Кіпера, основні завдання зараз: посилити військових та забезпечити захист цивільних в тилу, а також підтримувати добробут в регіоні.

“Ми повинні допомагати військовим. Скажімо так — підносити патрони нашим військовим. Вся інша частина роботи тут — на благо наших громадян Одеської області та міста Одеси. Тобто сьогодні завдяки нашій роботі в тилу ми допомагаємо нашим військовим”, — розповів Кіпер.

Нагадаємо, попри військові виклики на Одещині фіксують позитивну динаміку в економіці. 

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