100 днів керівництва: Кіпер розповів, як отримав пропозицію очолити Одеський регіон

Пропозицію очолити Одеський регіон Кіпер отримав безпосередньо від Президента, у ході зустрічі з ним.

Цитата

“Мене запросили до Президента. Перше питання було: як мої справи. А друге звучало приблизно так: “Ти ж з Одеської області, я думаю вона тобі не чужа”. Я відповів, що так. А він (президент. — ред) каже — “потрібно очолити її”. Для мене це був спочатку шок, адже я з іншої сфери. На що Президент сказав: “Ти ж вмієш управляти? То їдь, такі часи сьогодні, треба посилити регіон”, — згадує Кіпер.

У військовий час подібні пропозиції від Президента не розглядають — їх виконують, наголосив Кіпер, тож довгих сумнівів не було.

За словами Кіпера, основні завдання зараз: посилити військових та забезпечити захист цивільних в тилу, а також підтримувати добробут в регіоні.

“Ми повинні допомагати військовим. Скажімо так — підносити патрони нашим військовим. Вся інша частина роботи тут — на благо наших громадян Одеської області та міста Одеси. Тобто сьогодні завдяки нашій роботі в тилу ми допомагаємо нашим військовим”, — розповів Кіпер.

Нагадаємо, попри військові виклики на Одещині фіксують позитивну динаміку в економіці.