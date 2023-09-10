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100 дней руководства: Кипер рассказал, как получил предложение возглавить Одесский регион

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. 31 мая 2023 года Президент Владимир Зеленский официально назначил Олега Кипера руководителем Одесской областной военной администрации. До этого он занимал должность руководителя столичной прокуратуры. В интервью «Суспільне» Кипер рассказал, как получил предложение возглавить ОВА, и очертил задачи, которые перед ним стоят, передает УНН.

Предложение возглавить Одесский регион Кипер получил непосредственно от Президента, в ходе встречи с ним.

Цитата

“Меня пригласили к Президенту. Первый вопрос был: как мои дела. А второй звучал примерно так: “Ты же из Одесской области, я думаю она тебе не чужая”. Я ответил, что да. А он (президент. — ред) говорит — “нужно возглавить её”. Для меня это был сначала шок, ведь я из другой сферы. На что Президент сказал: “Ты же умеешь управлять? Так езжай, такие времена сегодня, надо усилить регион”, — вспоминает Кипер.

В военное время подобные предложения от Президента не рассматривают — их выполняют, подчеркнул Кипер, поэтому долгих сомнений не было.

По словам Кипера, основные задачи сейчас: усилить военных и обеспечить защиту гражданских в тылу, а также поддерживать благосостояние в регионе.

“Мы должны помогать военным. Скажем так — подносить патроны нашим военным. Вся остальная часть работы здесь — на благо наших граждан Одесской области и города Одессы. То есть сегодня благодаря нашей работе в тылу мы помогаем нашим военным”, — рассказал Кипер.

Напомним, несмотря на военные вызовы на Одесщине фиксируют положительную динамику в экономике. 

Украинские Национальные Новости

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