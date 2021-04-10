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10 квітня: яке свято сьогодні

10 квітня: яке свято сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У цей день, 10 квітня, у світі відзначають День братів і сестер та Міжнародний день руху опору. Про ці та інші свята пише УНН.

Свята

Щорічно 10 квітня відзначають День братів і сестер. Метою свята є нагадування людям про важливість сім’ї, любов і турботу між близькими людьми, адже брати і сестри, після батьків, є найближчими родичами.

Свято було започатковано у 1998 році в США. Згодом цей день став популярним в інших країнах, зокрема, у Великій Британії, Австралії, Японії, Новій Зеландії, Канаді, Швеції та інших. Заснувала це свято Клаудія Еварт, яка у ранньому віці втратила своїх брата та сестру. Вона обрала 10 квітня, бо цього дня народилася її сестра.

Зокрема, 10 квітня святкують Міжнародний день руху опору, що присвячений тим, хто протидіяв нацистам та фашистам під час Другої світової війни на окупованих військами Третього рейху територіях.

В цей час рухом опору були звичайні мешканці захоплених територій. Вони проводили антинацистську агітацію, видавали підпільну літературу, робили диверсії тощо. Вищою формою руху опору було всенародне збройне повстання.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 10 квітня, віряни вшановують пам’ять преподобного Іларіона. Інші назви свята — “Іларіон”, “День Іларіона”, “Євстрат”, “Мати й мачуха”. Вважалося, що з цього дня снігу більше не буде.

Іменини

10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава.

Українські Національні Новини

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