10 апреля: какой праздник сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В этот день, 10 апреля, в мире отмечают День братьев и сестер и Международный день движения сопротивления. Об этих и других праздниках пишет УНН.
Праздники
Ежегодно 10 апреля отмечают День братьев и сестер. Целью праздника является напоминание людям о важности семьи, любовь и заботу между близкими людьми, ведь братья и сестры, после родителей, являются ближайшими родственниками.
Праздник был основан в 1998 году в США. Впоследствии этот день стал популярным в других странах, в частности в Великобритании, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Канаде, Швеции и других. Учредила этот праздник Клаудия Эварт, которая в раннем возрасте потеряла своих брата и сестру. Она выбрала 10 апреля, ибо в этот день родилась ее сестра.
В частности, 10 апреля празднуют Международный день движения сопротивления, посвященный тем, кто противодействовал нацистам и фашистам во время Второй мировой войны на оккупированных войсками Третьего рейха территориях.
В это время движением сопротивления были обычные жители захваченных территорий. Они проводили антинацистскую агитацию, выдавали подпольную литературу, совершали диверсии и тому подобное. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.
Религиозные праздники
По религиозному календарю сегодня, 10 апреля, верующие чтят память преподобного Илариона. Другие названия праздника — “Иларион”, “День Илариона”, “Евстрат”, “Мать и мачеха”. Считалось, что с этого дня снега больше не будет.
Именины
10 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Мария, Илларион, Степан, Боян, Евстрат, Илья, Лазарь, Савва.