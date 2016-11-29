Встреча министров "нормандской четверки" запланирована на сегодня в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована на сегодня в Минске, передает УНН.
Как ожидается, сегодня министры будут говорить о "дорожной карте" по урегулированию на Донбассе.
Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет настаивать на своем видении "дорожной карты".
По данным МИД, основными акцентами встречи в "нормандском формате" 29 ноября будет безопасность и гуманитарное измерение, в частности освобождение заложников и политзаключенных.
При этом в министерстве иностранных дел Германии не надеются на прорыв в решении конфликта на Донбассе от встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая должна состояться в Минске во вторник, 29 ноября.
В МИД Франции ожидают от встречи в Минске возможности "оценить, что было сделано и что не было сделано после встречи в октябре в Берлине".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что сомневается, что до 29 ноября можно будет договориться "по всем параметрам" по "дорожной карте".
Лидеры Украины, России, Германии и Франции собрались 19 октября в Берлине на первый за год саммит в "нормандском формате".