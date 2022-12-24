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Никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду: Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Киев • УНН

 • 453488 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством и подчеркнул - никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, сегодняшний день и все грядущие зимние праздники встречаем в непростых обстоятельствах.

"Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры изуродованной пулями крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев. На Закарпатье, Буковине, Львовщине, Франковщине и во многих других регионах. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам", - сказал Президент.

Однако, "где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе", подчеркнул он.

"И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости", - добавил Зеленский.

По его словам, "мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки – бодро, как никогда, – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных – в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме мы найдемся, чтобы крепко объять друг друга. И если не будет тепла, будем долго обниматься, чтобы согреть друг друга".

"Мы будем отмечать свои праздники! Как всегда. Мы будем улыбаться и радоваться. Как всегда. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!" – резюмировал Зеленский.

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Напомним

Согласно результатам опроса, в течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, выросло с 26% до 44%. Кроме того, за последний год возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.

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