Жителям Одессы будут включать свет на 2-3 часа: Кипер рассказал о последствиях атаки рф

В Одессе более сложная ситуация с электроснабжением, чем в области. Свет потребителям будут включать на 2-3 часа. Об этом журналистам сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"Одесса - самый большой потребитель, и нагрузка идет на Одессу. Поэтому ощутимо реагирует Одесса на поражения объектов", - отметил Кипер.

Он также сообщил, что абоненты получают свет по несколько часов, однако до конца дня эту ситуацию планируют улучшить.

Также Кипер заявил, что отопительный сезон из-за блэкаута в Одессе пока заканчивать не будут.

"Мы сели посчитали. Если сегодня это отключить, а на улице холодно, то все включат кондиционеры, обогреватели. Мы сэкономим 10 мегаватт, а получим нагрузку плюс 20. Поэтому решили не отключать", — сказал он

Напомни, в ночь на понедельник, 25 марта, рф атаковала две подстанции в южном регионе Украины. В Одессе и области повреждено оборудование, поэтому периоды отключения электроэнергии увеличат, сообщали в Укрэнерго.