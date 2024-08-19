Железнодорожный мост в брянской области рф атакован БПЛА - росСМИ
Киев • УНН
Три БПЛА атаковали «стратегически важный мост» в Брянской области России. Два беспилотника ударили в район моста, повредив здание поста, третий полетел в сторону Белой Березки.
Три БПЛА ударили в район моста в брянской области России. Об этом сообщает ТГ-канал «База», передает УНН.
Детали
«Стратегически важный мост» в в районе села Витемля в Погарском районе Брянской области рф был атакован беспилотниками. По данным ТГ-канала «База», три беспилотника были замечены утром 18 августа.
Два БПЛА ударили в район моста, но промахнулись - один аппарат попал в здание поста, повредив внешний фасад, защитную сетку и пожарный щит. Оставшийся беспилотник улетел в сторону Белой Березки, которая расположена восточнее
Напомним
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