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Зеленский провел разговор с президентом Египта: детали

Зеленский провел разговор с президентом Египта: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттаха Ас-Сиси, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

Детали

“Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет. Со своей стороны Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах”, — указано в сообщении.

С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел. Президент Египта отметил позитивное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

“Владимир Зеленский поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта. Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах”, — добавили на Банковой.

Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.

Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне.

Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.

Кроме того, Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

Украинские Национальные Новости

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