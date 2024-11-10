Зеленский: «за неделю рф применила более 800 КАБов и 600 БПЛА»
Киев • УНН
За неделю РФ применила более 800 управляемых авиабомб, 600 дронов и 20 ракет против Украины. В последнюю ночь было выпущено рекордные 145 дронов, из которых 62 были сбиты силами ПВО.
Более 800 авиационных бомб, 600 ударных дронов и почти 20 ракет было применено против украинских городов, а только этой ночью - 145 дронов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
В течение этой недели каждую ночь и ежедневно работали наши силы ПВО, защищая небо Украины от российского террора. Этой ночью россия запустила против Украины рекордное количество «шахедов» и других ударных дронов - 145. В течение этой недели применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов
Он подчеркнул, что террор не остановить словами, а смерть детей и потерю близких невозможно просто стереть из памяти. Без решительных действий невозможно достичь безопасности от террора, и это одинаково понятно в каждой стране.
Напомним,
Ночью российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. Украинские ПВО уничтожили 62 вражеские единицы дронов, однако 67 были локально потеряны.