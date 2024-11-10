Зеленский: «за неделю рф применила более 800 КАБов и 600 БПЛА»

Более 800 авиационных бомб, 600 ударных дронов и почти 20 ракет было применено против украинских городов, а только этой ночью - 145 дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

В течение этой недели каждую ночь и ежедневно работали наши силы ПВО, защищая небо Украины от российского террора. Этой ночью россия запустила против Украины рекордное количество «шахедов» и других ударных дронов - 145. В течение этой недели применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов