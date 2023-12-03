Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время российского обстрела Херсона

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным херсонцев, которые погибли в воскресенье из-за вражеских обстрелов. Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Херсону. Дома, улицы, больницы... На данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким - отметил глава государства.

По его словам, раненым херсонцам оказана необходимую помощь.

Зеленский добавил, что в воскресенье только на Херсонской области было более 20 российских обстрелов: по Херсону, Бериславу, по селам в области. Президент поблагодарил всех работников ГСЧС, полиции, медиков, местной власти, которые привлечены к ликвидации последствий атак и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним

В результате российских обстрелов в Херсоне два человека погибли и семеро получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах.