Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время российского обстрела Херсона
Киев • УНН
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек во время российского обстрела Херсона. Он добавил, что в воскресенье только на Херсонщине было более 20 российских обстрелов.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным херсонцев, которые погибли в воскресенье из-за вражеских обстрелов. Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет УНН.
Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Херсону. Дома, улицы, больницы... На данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким
По его словам, раненым херсонцам оказана необходимую помощь.
Зеленский добавил, что в воскресенье только на Херсонской области было более 20 российских обстрелов: по Херсону, Бериславу, по селам в области. Президент поблагодарил всех работников ГСЧС, полиции, медиков, местной власти, которые привлечены к ликвидации последствий атак и оказывают помощь пострадавшим.
Напомним
В результате российских обстрелов в Херсоне два человека погибли и семеро получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах.
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время российского обстрела Херсона
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух человек во время российского обстрела Херсона. Он добавил, что в воскресенье только на Херсонщине было более 20 российских обстрелов.
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