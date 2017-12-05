Задержание Саакашвили: полиция применила слезоточивый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Возле Украинского дома произошла стычка между сторонниками экс-главы Одесской ОГА Саакашвили и правоохранительными органами, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент УНН.
Во время столкновений полицейские применили слезоточивый газ. В ответ активисты также применили слезоточивый газ против полицейских, а также начали бросать в них камни.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
При этом в комментарии УНН адвокат заявил, что Саакашвили устно объявили подозрение о якобы содействие преступной организации.
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Напомним, по информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществлял спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывали двери.