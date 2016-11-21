Привлечение иностранных партнеров в газовый сектор повысит доверие к Украине - В.Кистион

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Эксперты, сегодня, отличаются в своих оценках успешности правительства на пути газовой реформы. Одни из них отмечают, что темпы изменений должны быть более быстрыми, остальные - отмечают последовательность действий КМУ и выражают уверенность в положительных результатах.

Запад тем временем, очень внимательно следит за тем, как Украина выполняет взятые на себя обязательства и болеет за разгосударствление этого сектора.

Выжидательную позицию, со своей стороны, занимают инвесторы, признавая при этом, привлекательность украинского газового рынка.

О том, по плану ли идет реформирование, и когда ожидать ощутимых для населения изменений, УНН узнавал у вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона.

- Господин Владимир, для начала, предоставьте свою оценку реформированию газового рынка в Украине? Какими темпами оно движется и когда, по Вашим прогнозам, население все же сможет выбирать себе поставщика газа?

- Реформа газового рынка была начата еще в прошлом году, когда был принят Закон Украины "О рынке природного газа", кодекс газотранспортной системы, кодекс газораспределительных систем, кодекс газохранилищ и тому подобное.

Один из принципиальных и актуальных в настоящее время аспектов газовой реформы - это реформа НАК "Нафтогаз Украины" и, в том числе, отделение деятельности по транспортировке газа, то есть, так называемый анбандлинг.

В конце сентября, по поручению Премьера, была создана рабочая группа по вопросам ускорения реформы корпоративного управления НАК "Нафтогаз Украины", которую возглавляю я. В число участников группы входят наши международные партнеры, представители заинтересованных государственных органов власти, а также представители "Нафтогаза", "Укртрансгаза" и другие.

Мы почти еженедельно проводим рабочие совещания. Как результат этой работы, к этому времени (по сути, в течение двух месяцев) был актуализирован план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины", то есть, уточнены задачи и поставлены реальные сроки реализации реформы. Также соответствующими решениями Правительства был создан новый оператор газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и принят его Устав.

Как видите, с сентября работа над реформированием газового рынка, в частности, в вопросе анбандлинга, идет достаточно быстрыми темпами. Пока в плановые показатели мы укладываемся, уверен, что и в дальнейшем будем работать в этом же темпе.

По вопросу о возможности избрания населением себе поставщика газа: на сегодняшний день законодательные предпосылки для свободного выбора потребителями поставщика газа уже созданы. Однако, чтобы это право могло быть реализовано, необходимо создание конкурентного рынка поставщиков газа, что невозможно будет обеспечить без функционирования независимого оператора ГТС, что будет способствовать развитию газового рынка и конкуренции между поставщиками.

- Некоторые эксперты констатируют, что позиция правительства по поводу реформирования газового рынка является более последовательной и принципиальной, чем позиция менеджмента "Нафтогаза". Чувствуете сопротивление "Нафтогаза" в проведении реформ?

- 100% акций компании НАК "Нафтогаз Украины" принадлежат государству, которое в лице Кабинета Министров осуществляет полномочия высшего органа управления НАК. Поэтому в вопросах реформирования ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" определяющей является позиция правительства, которая основывается на наших обязательствах в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и согласована с нашими зарубежными партнерами.

Кроме того, замечу, что представители НАК "Нафтогаз Украины" входят в число участников рабочей группы.

Моя роль как вице-премьер-министра, в этом случае заключается в том, чтобы создать условия для достижения консенсусных решений, которые согласованы со всеми заинтересованными сторонами. Как вы видите, процесс идет, поэтому могу сделать предположение, что я со своей задачей пока справляюсь.

- По словам главы Укратрансгаза И.Прокопива, процесс вывода ГТС из управления "Нафтогаза", можно было бы ускорить, если бы правительство пошло не путем образования нового оператора ("Магистральные газопроводы"), а путем передачи управляння ГТС МЭРТ (как это было сделано, но впоследствии отменено). Прокомментируйте, пожалуйста, это действительно так?

- Создание нового независимого оператора ГТС имеет вполне логическое основание и соответствует нашим международным обязательствам.

Создание ПАО "Магистральные газопроводы Украины" является наиболее легитимным путем вывода газотранспортной системы из управления "Нафтогаза", как это предусмотрено требованиями Третьего энергопакета ЕС. Это будет абсолютно новое юридическое лицо, созданное "с чистого листа", где будут внедрены лучшие традиции корпоративного управления в европейских странах.

Замечу, что передача ПАО "Укртрансгаз" под управление Минэкономразвития не выводила газотранспортного оператора из-под влияния НАК "Нафтогаз" (НАК оставался владельцем 100% акций "УТГ"), что противоречит требованиям независимого оператора ГТС.

- Почему, по Вашему мнению, возникла такая ситуация, когда с одной стороны ЕС подчеркивает необходимость расширения функций "Нафтогаза", а с другой стороны ЕС в лице ЕБРР высказался против передачи "Укртрансгаза" в управление МЭРТ?

- Позиция ЕС является однозначной: акцент делается на выполнении Украиной достигнутых на международном уровне договоренностей, в частности по обеспечению независимости оператора газотранспортной системы. Вместе с тем, передача функций управления ПАО "Укртрансгаз" МЭРТ шла вразрез с международными обязательствами нашего государства. Как отмечалось, передача управления ПАО "Укртрансгаз" МЭРТ не отменяет того, что ПАО "Укртрансгаз" является дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины", который обладает полным пакетом акций УТГ. Такое решение МЭРТ не соответствовало требованиям Третьего энергетического пакета и Закону Украины "О рынке природного газа", а потому вызвало негативную реакцию ЕС.

Следует отметить, что вопросы взаимоотношений НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" в переходный период являются чрезвычайно актуальными. Сейчас мы работаем с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" (большинство из которых, замечу, являются независимыми), чтобы наладить взаимоотношения между компаниями с целью недопущения злоупотреблений со стороны правления НАК "Нафтогаз Украины" как высшего органа управления "УТГ" и, в свою очередь, со стороны ПАО "Укртрансгаз", которое на сегодняшний день все еще подконтрольно НАК "Нафтогаз Украины". По результатам неоднократных встреч были наработаны проекты изменений в уставы компаний, которые планируются быть внесены в ближайшее время на рассмотрение Кабмина. Предложенные изменения предусматривают расширение полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" на решение ключевых вопросов деятельности ПАО "Укртрансгаз" (предварительное согласование внесения изменений в устав, увеличение или уменьшение уставного фонда, назначение руководителя и членов исполнительного органа и т.п.), что позволит достичь баланса в отношениях между компаниями.

- Возможно ли и при каких условиях в Украине начало государственно-частного партнерства в сфере газодобычи?

- Начало государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере газодобычи в Украине возможно и желательно, однако только при следующих условиях: во-первых, партнер должен быть реальным инвестором со значительным опытом добычи газа, во-вторых, ключевым условием является то, что партнер-частная компания берет на себя часть рисков (технических, геологических, операционных и т.д.) и сама за это получает часть вознаграждения за увеличение добычи газа, в-третьих, должна быть соблюдена максимальная прозрачность механизма привлечения партнеров государства и публичность процесса.

Также, в первую очередь, партнеры должны привлекаться на объекты, которые сейчас не обеспечивают значительной добычи газа для населения или месторождения которые не рассматриваются как приоритетные для добычи газа для населения. Основной приоритет в любой сфере, в том числе, и в сфере газодобычи - максимальная выгода для государства Украина и народа Украины.

Важно, чтобы новые примеры государственно–частного партнерства в сфере газодобычи не паразитировали на деятельности уже существующих стабильных активов государства, как это было с пресловутыми коррупционными схемами договоров Совместной Деятельности, то есть, когда в объект уже были вложены деньги украинского государства и сняты значительные риски – такие объекты должны эксплуатироваться государством, а частный партнер должен инвестировать в разработку новых проектов. Итак ГЧП имеет право на жизнь, но в виде венчурных инвестиций в рискованные проекты. Всемирная практика привлечения инвестиций свидетельствует, что венчурные партнеры привлекаются именно на проекты с определенной степенью риска.

- Как Вы относитесь к позиции руководства "Укргаздобычи" вкладывать в разработку новых газовых месторождений государственные средства (то есть средства налогоплательщиков), а не осуществлять газоразведку за счет частных инвестиций, несмотря на то, что разведка газовых месторождений является рискованной (запланированные объемы газа можно найти, а можно и не найти)?

- Хочу сразу отметить, что оборотные средства государственного предприятия не являются финансовым ресурсом, полученным непосредственно из государственного бюджета. Это деньги, которые ГП зарабатывает в результате ведения своей предпринимательской деятельности, успех которой зависит от уровня профессионализма менеджмента. Как, собственно, и в негосударственных предприятий.

Поэтому вопрос вложения средств в разведку газовых месторождений должен решаться со здоровым прагматизмом. Менеджмент любой компании, государственной или частной формы собственности, должен быть достаточно квалифицированным, и при принятии решений должен взвешивать все риски, которые могут возникать. От рисков и ошибок не застрахован никто.

Поэтому вопрос заключается не в том, что государственное предприятие или частный инвестор будет вкладывать средства в газоразведку, а в том, насколько профессиональным является менеджмент компании, и насколько он сумеет за счет своей профессиональности, обезопасить бизнес от рисков и убытков.

- Должна ли Украина привлекать иностранные инвестиции в отечественную газодобычу?

- Привлечение иностранных партнеров является стратегическим приоритетом и логичным шагом любой развивающейся страны. Напомню, что инвестиции в газодобывающую отрасль благоприятно сказываются и на деятельности связанных с ней отраслей. Например, 1 млрд. грн инвестиций в отрасль приводит к росту ВВП на 2-3 млрд грн и более 1 тыс. рабочих мест.

Иностранные партнеры имеют доступ к значительным объемам более дешевого финансового капитала - то есть могут привлекать средства в больших объемах и по более низкой стоимости, поэтому эти компании могут брать на себя более значительные риски и могут инвестировать в более рисковые проекты чем украинские компании. Поэтому привлечение инвестиций имеет экономическое обоснование. Стоит отметить, что на данный момент многие иностранные компании имеют значительные свободные средства для инвестиций

Также важно понимать, что привлечение иностранных партнеров - это не только привлечение денежных инвестиций, но и привлечение новых технологий и талантов. Такая совокупность не только приведет к прямой финансовой выгоде, но и будет иметь синергетический эффект путем повышения доверия инвесторов к Украине.

- Какую форму сотрудничества государства и инвестора и на каких этапах считаете наиболее приемлемой и эффективной?

- Партнерство может принимать различные формы: как существующие, вроде Совместной деятельности (таким было сотрудничество с компанией Shell), Соглашений о разделе продукции, Совместное предприятие, так и новые, которые популярны в международной практике - например, PEC (Production enhancement contract - контракт по повышению добычи). Эти формы отличаются степенью контроля за активами, которые являются объектом партнерства и формой получения прибыли.

Эффективность конкретной формы необходимо оценивать с точки зрения уровня защиты интересов государства и максимизации прибыли для государства.

- Как относитесь к инициативе нардепов разрешить приватизацию "Украгаздобычи"?

- Сейчас этот вопрос точно не ко времени.

- Постановление КМУ относительно нового оператора ГТС "Магистральные газопроводы" на данный момент не содержит информации о передаче 49% акций нового оператора частному инвестору. Почему? И в каких документах это будет предусмотрено?

Согласно постановлению Кабмина о создании нового оператора газотранспортной системы владельцем 100% акций ПАО "МГУ" на сегодняшний день является государство. На этом процесс анбандлинга продолжается, и нам необходимо осуществить массу мероприятий, чтобы обеспечить начало деятельности нового оператора газотранспортной системы. Многие из запланированных мероприятий должны быть осуществлены на государственном уровне. Только после реализации всех запланированных задач можно будет переходить к другим вопросам.

- Можете рассказать о существовании, если таковые имеются, потенциальных договоренностей правительства с иностранными партнерами Украины по инвестициям в сфере газодобычи?

Известно, что УГД получила заинтересованность иностранных партнеров в инвестировании в увеличение добычи газа на условиях СРП и PEC (Production enhancement contract - контракт по повышению добычи). Речь идет как об добывающих так и международных сервисных компаниях - сейчас ведутся переговоры по поводу конкретной формы и условий сотрудничества. Но важно, что когда дойдет до проработки конкретных предложений по конкретным проектам, процесс станет публичным и прозрачным.